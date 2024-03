Lumeroosid ja lumekupud kibelevad aias õitsema juba enne lume sulamist

Loe veel - See salapärane taim õitseb südatalvel, hoiab eemale kurjad nõiad, needuse ja piksenooled. Ometi on teda kasutatud ka massimõrvaks



Lumeroosid on lumelilled, neist imetlusväärseim on must lumeroos ja tema sordid. Must lumeroos avab oma õied juba hilissügisel, õitseb külma trotsides vapralt lume all edasi ning esimeste päikesekiirte ilmudes säratab oma kauneid 5 cm läbimõõduga õisi läbi sulava lume ning jääkeltsa.