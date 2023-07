Pinnakatteroosid on õierikkad ja hea tervisega kaunitarid

Euroopa roosikasvatuses on haigusresistentsus järjest olulisem suund, sest roosipõõsad peavad kaunid olema hilissügiseni. Enamik hea tervisega ja isepuhastuvatest roosidest kuulub pinnakatte- ja kobarrooside (floribundide) hulka. Isepuhastuvad on need roosid, mille kroonlehed varisevad pärast õitsemist ise maha. Varisenud õied pühite siis muruluuaga kokku ja segate multši sisse.