Sammaldega saab rajada väga erilise aia. Jaapanis on samblaaiad väga populaarsed

Sammaltaimed kuuluvad kõrgemate taimede hulka ning neilegi on iseloomulik keha eristumine kudedeks ja organiteks (vars, lehed). Soontaimedest on nad tunduvalt väiksemad. Üheks erandiks on karusamblalaadsete selts ja näiteks ka Eestis tavaline, harva kuni poole meetri pikkuste vartega harilik karusammal (Polytrichum commune). Maailma suurim samblaliik on aga troopiline Dawsonia superba, omal jõul püsti seisev sporofüüt kasvab kuni 70 cm pikkuseks.