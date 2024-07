Kui tiik kipub aga taimi täis kasvama, siis on abiks valgeamuur - taimtoiduline kala, kes sööb nii vetikaid kui kõrgemaid taimi. Aktiivselt hakkavad kalad toituma siis, kui veetemperatuur on tõusnud 20 kraadini. Kui vesi on soe ja sobilikku toitu palju, kasvavad nad väga hästi, süües päevas taimi kolm korda rohkem, kui nad ise kaaluvad. Valgeamuuri kasutatakse veekogu taimestikust puhastamiseks. Sel otstarbel võiks tiiki tuua vähemalt paarisajagrammiseid kalu.