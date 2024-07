ELUPÄÄSTEV TEADMINE | Millal on aprikoosi- ja virsikuseemnetes sisalduv sinihape reaalselt ohtlik?

Amügdaliin on mõru maitsega ja lõhnata, lahustub hästi vees ja alkoholis. Tegu on vähemürgise ainega, kuid veega reageerides ja nii seemnetes endis kui ka seedekulglas esinevate ensüümide ja soolebakterite tegevuse tagajärjel laguneb ta mitmeks ühendiks, kusjuures vabaneb ka väga mürgine vesiniktsüaniidhape ehk sinihape (HCN), millel on mõrumandli lõhn. Seega põhjustavad organismi sattunud suured amügdaliinikogused mürgistust. Teisalt on amügdaliin tuntud veel kui kasvajavastane vitamiin B17.