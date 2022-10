Miks koerad kodust jalga lasevad ja mida peaks omanik siis tegema

Alla Petrova kinnitab, et koerad ei lähe peremeeste juurest ära isegi siis, kui peremehed neid halvasti kohtlevad. “See võib juhtuda puhul, kui koeral on valikuvõimalus: kui ta on saanud uue kodu, siis võib ta minna eelmist omanikku otsima. Kuid kui koera ainuke peremees on näiteks vägivaldne, võib koer ennast küll ära peita peremehe vihahoogude eest, aga kodust päriseks ta ära ei lähe.”