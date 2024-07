HÜVA NÕU | Miks kurgid on mõru maitsega, moondunud või kolletuvad enneaegselt?

Kurke nii avamaal kui ka kasvuhoones kasvatades tuleb ette, et viljad kolletuvad veel enne, kui nad jõuavad suureks kasvada, nende maitse on mõru või on nende kuju kõike muud kui kaubanduslik. Enamasti on selle põhjuseks ebasobivad kasvutingimused, toiteelementide puudus või ka liig.