Siilkübaraid on mitmekesise õievärviga ja nende kasvatamine on üllatavalt lihtne

Punasel siilkübaral on väga uhkeid sorte.

Aiapidajate tohutu huvi eriti just punase siilkübara hübriidide vastu on viimasel kümnendil kõvasti tiivustanud sordiaretajaid. Enam ei pea siilkübarate puhul leppima lihtsate valgete või roosakaslillade korvikutega. Turule on tulnud enneolematu õiekuju või värvikombinatsiooniga, ka täidisõielisi sorte.