Suursugused lursslilled kaunistavad aeda sügisel

Kauni välimusega lursslillele (Cimicifuga) on minu meelest eestikeelse nimega küll liiga tehtud. Sakslased nimetavad teda väga sobivalt hõbeküünlaks (Silberkerze), eestlased on ristimisel lähtunud aga ladina ja inglise keelest. Ingliskeelne bugbane on seotud taime kasutusega: bug tähendab lutikat, mardikat; bane hukatust, hävingut.