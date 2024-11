Saatusepuu saladused ehk kuidas meelitada see nõudlik taim kodus rikkalikult õitsema

Thomsoni saatusepuu on pärit Lõuna-Aafrikast. Tegemist on ronitaimega, mis looduses võib kasvada kuni 4 meetri kõrguseks, tubastes tingimusteks jääb kasv veidi tagasihoidlikumaks, kuid võib siiski kasvada kuni 2,4 m kõrguseks. Äsja poest ostetud eksemplarid on kompaktsed, kuna taimi on töödeldud inhibiitorainetega.