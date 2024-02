Hortensia lõikamine tuleks ette võtta enne suurt kevadet

Kõige levinumad on Eestis paljuharuline puishortensia (Hydrangea arborescens) ja aedhortensia (H. paniculata). Laias laastub saab neil õite järgi vahet teha nii, et puithortensia õied on rohkem lapikud ja alustassi läbimõõduga. Aedhortensia õied on aga pigem koonusjad, meenutades jäätisetuutut.