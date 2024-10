Valmista köögiviljadest kanaga vormiroog, kartulist koogid või punapeedist tarretis

Magustoiduks sobib kindlasti midagi, mis tehtud õuntest. Õunad sisaldavad rauda, pektiini ja vitamiine, mida on kasulik talveks naha alla varuda. Koos peedi ja kõrvitsaga saab õuntest veelgi põnevamaid ja ahvatlevamaid hõrgutisi.

Alljärgnevalt pakungi toite, mis on igati asjakohased aina jahedamaks muutuvas sügises. Neis on sügise värve ja pidulikkust, samas aitavad need tugevdada immuunsüsteemi. Head isu!