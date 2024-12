Imemari teebki imesid: selle söömise järel tunduvad kõik järgmised toidud magusad

Magustav imemari on igihaljas, 4–6 m kõrgune põõsas sapotillipuuliste (Sapotaceae) sugukonnast, 20-liigilisest perekonnast. Nahkjad lehed paiknevad tipmistes männastes. Lehed on süstjad 5–15 cm pikad ja 2–4 cm laiad. Õied on väikesed valged. Valminud viljad on punased, umbes 2 cm pikkused ja 1cm läbimõõduga piklikud üheseemnelised marjad.