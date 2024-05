Mehhiko pisikurk ehk hiirmelon kasvab meil rõõmsalt kasvuhoones ja sobib hästi salatitesse

Üheaastane taim on hea ronija ja katab kiiresti kuni 3 m kõrguse aiavõre, pakkudes ka meeldivat varju ning üllatuslikke vilju, seda eriti lastele. Mehhiko pisikurgi ehk hiirmeloni viljad kasvavad 4 cm pikkuseks ja nende läbimõõt on 2 cm. Taim on väga saagikas ja igas lehekaenlas võib leida väikese kurgikese.