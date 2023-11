Padaoru nõlvadel asus üliluksuslik mõis, millega on seotud mitmed omaaegsed kuulsused

Narva maantee teeb Viru-Nigula lähistel Padaorus järsu jõnksu allapoole, tuleb ületada Pada jõgi ning mõnda aega saab sõita lummavas orus. Müstiline jõeorg, mis kohati on 18 meetri sügavune, muudab selle kandi maaliliseks ja veidi eksootilisekski.

Tihtipeale said vanad asulakohad ja linnamäed võõrvallutajate poolt üle võetuna ka uue võimu kantsiks. Nii juhtus ilmselt ka Padaga. Esimest korda on Pada mõisa mainitud 1505. aastal Löwenvoldede omandusena. Järgmisel sajandil sai Padas peremeheks Bellingshausenite perekond ning XVIII sajandil Stackelbergid.

Mõned kolmeteistkümnest muinsuskaitse all olevast objektist on praeguseks varemetes, mõni aga täielikult taastatud. Ikka sedamööda, kuidas nende omanikel on võimalusi ja motivatsiooni olnud.