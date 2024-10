Mulluse jõulutähe uuesti õitsema saamiseks tuleb tegutseda juba oktoobris

Meile on ta jõudnud Mehhikost ja viimase 30 aasta jooksul on ta muutunud praktiliselt tundmatust taimest üheks populaarsemaks talvel õitsevaks toataimeks. Oma nime on jõulutäht saanud talvise õitsemisaja ja erksate jõulutemaatikaga sobivate värvide järgi.