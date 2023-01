Lillepoest uut toataime koju tuues pane tähele neid nüansse!

Talv on toataimede aeg, siis paneme neid rohkem tähele kui muul ajal. Sageli tuuakse koju toataim, kes kaupluses meeldima hakkab ja oma välimuse poolest näib tuppa sobivat, kuid tema vajadustest ei teata suurt midagi.

Oma uues elukohas võib selliselt ostetud taim aga kuu-paari pärast hakata kiratsema või hoopis hukkuda, sest talle ei sobi sealsed olud. Taimed toovad tuppa elu ja värvi seni, kuni nad on terved ja ilusad. Kodu mikrokliimat on keeruline liigi kasvunõuetele sobivaks muuta, kergem on valida oludesse sobiv taim.