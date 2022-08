VIDEO | Peipsiveere sibulakasvataja õpetab, kuidas punuda sibulavanikut

Et sibul hästi säiliks, peab säilitusnõus olema iga sibula jaoks piisavalt õhuruumi. Kes enda elamist õhku läbilaskvate punutud korvide või aukudega plastkastidega koormata ei taha, saab punuda kompaktse sibulavaniku. Vaniku saab kööki riputada nii, et see ei kriibi silma, vaid on ilus ja praktiline sisustuselement - söögitegemise juures on hea sibulaid käe-jala juurest haarata. Samuti pole sibulavaniku punumine midagi üle mõistuse käivat, kui peamised nipid selged on. Vaata lähemalt videost!