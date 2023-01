„Kodu rajamiseks vajalikke lahendusi on täis enamik kauplusi. Vähesed neist lähtuvad inimese tegelikest vajadustest. Koduümbruse looduses leiduvatest materjalidest maja ehitada on tegelikult jõukohane meile kõigile. Järgides looduslikke vorme ja seaduspärasusi, on võimalik rajada vähe kulu nõudev, kauakestev ja kaunis kodu. Kumerad seinad, looduslik soojustus ja massiivsed materjalid ruumis sees suudavad säästa energiat, muutes hoone inimsõbralikumaks enamikust poe ehitusmaterjalidest ehitatud majadest,“ ütles ta.