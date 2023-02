Aaloe on tuntud oma raviomaduste poolest, kuid milleks seda veel kasutatakse?

Kui sageli on taimede ravivägi teaduslikult tõestamata, siis aaloesid on tõsiselt uuritud. Aaloest ning temast valmistatud toodetest saab abi siis, kui teid vaevavad nahahädad, ka aitab aaloe haavadel kiiremini paraneda. Seespidiselt on aaloed kasutatud peamiselt lahtistina ning selleks, et soodustada seedimist. Tõsised uuringud käivad ka selleks, et teadus­likult tõestada aaloeühendite kasvajate arengut pärssivaid omadusi.