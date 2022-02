Aaloe on tuntud oma raviomaduste poolest, kuid seda kasutatakse ka ehitamiseks ja isegi külmkapina

Ilmselt oleme kõik pannud pärast näpu kõrvetamist põlenud kohale tükikese aaloelehte, ja oh imet, valu väheneb ning paik paraneb kiiremini.

Kui sageli on taimede ravivägi teaduslikult tõestamata, siis aaloesid on tõsiselt uuritud. Aaloest ning temast valmistatud toodetest saab abi siis, kui teid vaevavad nahahädad, ka aitab aaloe haavadel kiiremini paraneda. Seespidiselt on aaloed kasutatud peamiselt lahtistina ning selleks, et soodustada seedimist. Tõsised uuringud käivad ka selleks, et teadus­likult tõestada aaloeühendite kasvajate arengut pärssivaid omadusi.

Lisaks raviomadustele on aaloedel ka muid kasutusviise. Nende juuri on pruugitud pesupesemisel, nende lehtede sisust on keedetud moosi, nendega saab lõnga värvida jne. Üks kõige huvitavamate kasutusvõimalustega liik on ilmselt harunev aaloe. Bušmanid pruukisid tema tühjaks õõnestatud tüvesid külmkapina, ning peenemaid, samuti seest tühjendatud oksi nooletuppedena.