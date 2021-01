Kas pähkleid ja kuivatatud puuvilju peaks pesema? Vaata järele!

Loodus on hoolitsenud selle eest, et pähklid, seemned suudaksid säilitada oma eluvõime, kuni neile on sobivate ilmade ja niiskusega tagatud õiged idanemis- ja kasvutingimused. Kui me pähkleid, seemneid leotame, siis tagame neile looduslikele tingimustele sarnase elukeskkonna, teisisõnu aitab see muuta mitteaktiivseks soolt ärritavaid ühendeid, kergendada seedimist ning avada pähklites ja seemnetes peituva maksimaalse toitainelise potentsiaali.