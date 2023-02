Just see toataim on parim õhupuhastaja sinu koju

Uuringud on tõestanud, et paljud toataimed ei oma üldse võimet ümbritsevat õhku puhastada, paljud omavad seda mõõdukalt, kuid kõige tublim selles vallas on tups-rohtliilia.

Eksperimendid on näidanud, et köögis piisab ühest tups-rohtliilia taimest, et puhastada ära gaasipliidi kasutamisest tekkivad saasteained. Samuti on ta võimeline ööpäeva jooksul hakkama saama peaaegu 80 protsendi patogeense mikroflooraga.