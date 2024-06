Mees tegi teoks oma pikaaegse unistuse - maakividest seinte ja mätaskatusega väliköögi

Mätaskatusega väliköök oli Ulvari ammune unistus. Peremees tunnistab, et see oli tal lausa kinnisideeks muutunud. Juba korteris elamise ajal luges mees läbi kõik kirjatükid, mida ta seesuguse katusekatte kohta leidis.

Et mätaskatus on raske ning talvel muutub see lumekoorma all veelgi raskemaks, pidi Ulvar väga targalt toimetama. Nii paigaldas ta aluskonstruktsiooniks tugevad prussid (5 x 10 cm), mille vahedeks jäeti vaid 10 cm.