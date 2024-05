Üheksa kaunist suvelille miisusabast bataadini, mis sobivad peenrasse või amplisse

Aianduspoodides on suvelilleseemnete sortiment aukartustäratavalt suur ja algajal on üpris raske selles virvarris valikut teha. Ka aiandid pakuvad järjest põnevamat sortimenti. Pakun välja väikese valiku suvelilli, mida julgen oma kogemuse põhjal soovitada teistelegi proovimiseks. Need taimed on rikkaliku ja pika õitsemisajaga, suhteliselt ilmastikukindlad ning neid võib endale soetada kas seemne või taimena.