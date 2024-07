Hooliv aednik toob oma aeda mummumagnetid, mis katavad mesilindude toidulaua

Kuna aiad on oma iseloomult väga mitmekesised, pakuvad need elupaiku väga kirevale tolmeldajate seltskonnale. Eriti tänuväärsed olevat vanad aiad ning juba väljakujunenud aedlinnade piirkonnad. Seal on mitmekesine taimevalik. Lähestikku asetsevates aedades leidub midagi õitsvat varakevadest hilissügiseni, piisavalt on suviseid pesitsuspaiku, samuti võimalusi talvitumiskambri leidmiseks. Eriti on hinnatud vanad, juba kohati kõdunema kippuvad puud, vanad kiviaiad ja -müürid ning ka avatud pinnasega kohad.