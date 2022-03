Võrreldes juba õitsvate pottidega, mis mais müügile tulevad, on varakevadel ostetud taimebeebi hind mitu-mitu korda väiksem. Väiketaimede valik suurtes aiakeskustes on praegu igati korralik.

Noortaimede puhul on tegu juurutatud pistikutega, mis saabuvad Hollandist ja Saksamaalt ning on olenevalt sordist 2-7 cm pikukesed. Inimesed ei pea siis varakult lille- või maitsetaimi külvama, vaid saavad osta beebitaime ja selle kodus suureks kasvatada. Enamasti jääb taimekese hind alla euro.

Siinka juhised, kuidas beebitaimedega käituda.