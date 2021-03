Mida teha kui lumiseen on rikkunud muru?

Nagu nimi juba vihjab, on tegemist seenhaigusega, mida on tegelikult isegi kahte erinevat liiki. Kõnealuste seente eosed on murukamaras alati olemas, kuid arenema hakkavad nad vaid soodsatel tingimustel. Niiskes ja soojemas, halva õhuliikuvusega keskkonnas - selline ideaalne koht on paksu lumevaiba all.