Kes on vannitoas need hõbedased tilgakujulised putukad?

Kui enamik inimesi on aktiivsed päevasel ajal, siis paljud kaasasukad hakkavad tegutsema alles seejärel, kui meie oleme rahuliku südamega tuttu läinud. Üks selliseid on majasoomukas (inglise keeles tuntud kui silverfish).

Päevavalgust ta väldib ning päevasel ajal peidab end kõikvõimalikes praokestes ja tühimikes. Kuigi esmasel kohtumisel jätab ta endast kohmaka ja ujeda mulje, on ta siiski üsna väle tegelane. Majasoomukas on kuni 20 mm pikkune, natuke lameda kehaga. Iseloomulik tunnus on paar pikki tundlaid keha eesotsas ning kolm karvast jätket tagakehal. Üheski arengujärgus tal tiibu ei ole.

Nime on ta tõenäoliselt saanud selle järgi, et seljal on tal hõredad soomused. Soomused arenevad pärast kolmandat kestumist, enne seda on keha tumedat värvi. Ta armastab sooja ja niisket keskkonda, seega kõige sagedamini võivadki inimese ja soomuka teed ristuda vannitoas.