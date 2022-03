Kas ja miks peaks viljapuude tüvesid valgendama?

Puutüvesid on valgeks võõbatud eri põhjustel. Peamine neist on kaitse kevadise päikese eest. Kui päike muutub päeva pikenedes eriliselt intensiivseks, hakkab ta soojendama kõike, mis on vähegi tumedama pinnaga.

Märtsis, aprillis või mais viljapuuaias jalutades võib päikesepoolset puukoort käega katsudes tunda, kuidas see soojust õhkab. Samas on öösel täiesti võimalikud külmakraadid ja lundki võib veel paksult maas olla. Seega pole haruldane, kui vahetult puukoore peal oleva temperatuuri kõikumine on näiteks paarkümmend kraadi.

Sellise tugeva temperatuurikõikumise tõttu võib viljapuude koor lõheneda. Sellist kahjustust nimetatakse päikeselõheks. Tavaliselt tekivad need puu lõuna- või/ja lääneküljele.