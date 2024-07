Need pelargoonid lõhnavad nagu roos, õun, sidrun või šokolaad ja kõlbavad ka patta panna

Lõhna pelargoonid on küll tagasihoidlikud õitsejad, kuid nende hurmava aroomiga lehed pakuvad paitavaid naudinguid nii lõhna- kui maitsemeelele.

Lõhnava pelargooni lehed on roosilõnalised. FOTO: cristalvi | Shutterstock

Pelargoonid (Pelargonium) on ammustest aegadest olnud õitsvate toa- ja õuetaimede hulgas ühed tuntumad. On teada, et neid kasvatati Euroopas juba XVII sajandil.