HÜVA NÕU | Kuidas luua hooldusvaba maasikapeenar?

Multšiks sobivad hästi nii puitlaast, saepuru, põhk kui ka koorepuru. Puitlaastu või saepuru kasutamisel tuleks jälgida, et see oleks piisavalt jämedakoeline – peenem materjal jääb küpsete marjade külge kinni, halvendades nende väljanägemist ja kvaliteeti. Samuti hakkab peenike saepuru maapinnal üsna lihtsalt hallitama.

Peenra rajamisel võib kasutada meelepäraseid maasikataimi ja -sorte või naabrinaiselt saadud väga hea maitsega maasikate tütartaimi, kuid kaval nipp on rajada peenar aianduskeskustes saada olevatest frigotaimedest. Maasika frigotaimi on pärast ülesvõtmist lühemat või pikemat aega hoitud külmhoidlas kuni paari miinuskraadi juures. Selline töötlemine on aidanud kaasa õievarte ja -pungade arengule ning nendest taimedest saab juba esimesel aastal päris korralikku saaki. Lisaks on nende pluss see, et kui nad alles suvel istutada, saame värsked maasikad sügisel – siis, kui teised nende mõnusate marjade järele juba igatsusest õhkavad.