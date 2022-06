Kuidas teha kirikakra- ja naadimoosi?

Üheaegselt panen potti tükeldatud rabarberi ja lilleõied, suhkru nende peale. Keeta umbes 15 minutit. Kes tahab, võib mikseriga püreeks teha, siis kaovad õienupud. Muidu jäävad õienupud moosi sees tuntavaks, kuid need ei häiri. See moos meenutab natuke pohlamoosi moodi. Mina olengi jätnud selle hapukamaks, et kasutada seda salatina näiteks linnuliha juurde.

Tihti tambime oma koduõuel lillede peal, mida nimetatakse kirikakardeks, maarjalilledeks, margareetadeks. Need lilled on söödavad. Väga hea moosi saab neist valmistada koos rabarberiga. Väga omapärane ja maitsev moos.

Korjan paar kamalutäit kasvusid, kallan peale külma vee ja lasen üle öö seista. Järgmisel päeval kuumutan keemiseni, lasen 80kraadi juures 10 minuti pliidil olla, tõstan kõrvale, lasen jahtuda ja kurnan. Lisan vedelikule maitse järgi suhkrut, natuke kuumutan 80 kraadi juures ja panen purkidesse ja sulgen hermeetiliselt. Purgid säilivad ka jahedas ruumis. See on tõeline energiajook, sest kuusekasvudes on väga palju C-vitamiini, orgaanilisi ja parkaineid. Kasulik juua nii talvel külmetuse puhul, suvel vere kosutuseks, niisama energia andmiseks ja hommikuseks turgutuseks. Jook omandab kergelt punaka värvuse, kui sinna juurde lisada näiteks rabarberit. Maitseks lisan jure ka natuke piparmündi lehti. Iga perenaine võib seda valmistada vastavalt soovile. Samamoodi võib võtta männikasvusid, mis on praegu just parajad. Neid võib kuivatada, hiljem jahvatada pulbriks ja panna küpsetistesse ja jookidesse. Annab energiat ja turgutab organismi. Tähtis on see, et leiaksime loodusest üles need taimed, mis annavad meile jõudu ja mida saaksime talveks hoidistada.

Nüüd tuleb kiirelt metsa minna ja hankida noori kuusekasvusid. See on tõepoolest väge ja energiat täis taim, mis peletab väsimuse. Hommikune jook, vähese suhkruga. Säilib hästi. Ei pea palju suhkrut panema, minul on ta üsna lühikest aega keedetud. Valmistan seda, nagu võilillesiirupit.

"Loodus on andnud inimestele võimaluse nende taimede läbi terveks saada. Iseenda kogemused on näidanud, et looduses on olemas kõik, et olla terve."

Naadikeedis

Naati peetakse rängaks umbrohuks, kuid tegelikult on see suure toiteväärtusega taim. Naati võib korjata terve suve läbi, sest noori võrseid tuleb pidevalt. Naati võib panna kõikvõimalikesse toitudesse – omleti , supi, pannkoogitaigna sisse. Naadis on väge ja see vägi on täiesti tuntav, kui me seda iga päeva kasutame. Näiteks naati võib iga päev salatisse panna.

Naadist võib teha väga huvitava moosi. Mina olen teinud koos rabarberiga. Kuna naat on natuke vänge maitsega, siis koos rabarberiga saab väga maitse moosi.

Kõrvenõgesepulber

Nõgest ei tohi ka juulikuus korjamata unustada. Nõgese lehed on väge täis ja juulikuu on parim aeg selle korjamiseks. Kevadel kasutatakse noori võrseid toiduks, kuid praegu võib nõgest korjata kuivatamiseks. Nõges – see on elujõud. Nõgeses on 700 ml 100 grammi kohta C vitamiini, rauda – need on ained, mida inimene peab saama.

Mina olen teinud nõgest purki. Kuivatan nõgeselehed ära, peenestan kohviveskis pulbriks, lisan seda pulbrit pudrule, supile või küpsetistele.

Nõges on nagu spinat. Niikaua, kuni me värskena seda saame korjata, tuleb seda toiduks kasutada - suppides, salatites. Salatite puhul panna nõges sõelale ja valada üle keeva veega, et ta meid ei kõrvetaks. Supi sisse võib teda niisama panna. Nõges on väga suure väärtusega ja teda ei tohi korjamata jätta.

Põdrakanepitee

Metsataimed ja metsikud taimed on alati toitvamad, kui meie aiataimed. Kui ma maasikamoosi hakkan tegema, siis küllap ma leian sinna midagi, mida lisada. Näiteks põdrakanepit.

Põdrakanep hakkab kohe õitsema. Tema lehed on väga maitsvad ja head kasutada. Olen proovinud temast siirupit teha ja pannud sellesse õisi, kuid õied on mõrkjad ja need siirupiks hästi ei sobi.

Ravieesmärgiks oleks vaja korjata põhimõttel - üks kolmandik õisi ja kaks kolmandikku lehti. Kuivatame ära, seda võib ta pulbriks jahvatada või hoida niisama. Põdrakanep on 99 haiguse vastu. Siin ei puudu vähiravi, kergemad ja kroonilised haigused, liigeste haigused, vereringe parandamine, südametegevuse tugevdamine – kõik omadused on põdrakanepis. Mina isiklikult pean põdrakanepit ravimtaimede kuningaks. Meie joome abikaasaga õhtuti põdrakanepi teed.

Miks peaksime neelama tablette, kui kõik on looduses olemas? See kõik on tasuta turgutus. Milleks me peaksime hakkama C-vitamiini ostma, kui kõik taimed on rikkalikult praegu C-vitamiini täis.