Võimalikud põhjused, miks kultuurmustikas oodatust vähem saaki kannab

Kui taim rõõmsalt turbapeenras kasvab ja olukord endiselt ei ole ootuspärane, siis võib viga olla toitainete puuduses. Mustikataimi tuleks väetada vaid spetsiaalse hapulembestele taimedele mõeldud väetisega, vastasel korral saab peenra pH rikutud. Aianduskeskustes on saadaval erinevaid hästisobivaid väetisi ja alati tasub meeles pidada, et kõigile hapulembestele taimedele sobib ka rododendronitele mõeldud väetis.

Kultuurmustikate vähese saagikuse põhjuseks võib olla ka olukord, kus kõik kasvatatavad taimed on samast sordist. Kõnealused taimed on küll enamasti isetolmlevad, kuid mitme erineva sordi kooskasvatamine suurendab kindlasti saagikust märkimisväärselt.

Ka kasvukoha valik võib saagikust pärssida. Tihti arvatakse, et kuna mustikas on alusmetsa taim, siis kasvab ta meeleldi varjus. Tegelikkuses on nii, et igal viljakandval taimel oleks ikkagi vaja vähemalt pool päeva päikest, et oma ülesannet täie tõsidusega täita.