Moldaavia tondipeal on kaunid lillad õied.

Sidrunaloisia on ilusa helerohelise lehestikuga kohev puhmas, mis kaunistab iga ürdipeenart. Tal on eriliselt tugev sidrunilõhn – piisab vaid lehti kergelt puudutada, kui juba on tunda mõnusat magus-värsket aroomi.