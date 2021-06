Kuidas teha maailma parimat 3-päeva soolakurki?

Kõige paremad hapukurgid saab väga värsketest kurkidest, hea kui nad on veel samal päeval korjatud. Väga oluline on ka vesi, mis peab olema samuti puhas ning ilma kõrvalmaitseteta. Suuremates linnades võiks kurkide soolamiseks kasutada isegi pudelivett: see annab maitsele päris palju juurde.