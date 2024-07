Sünnipäevalaps Taivo Piller Muhu kodust: meist on saanud majakavahimaja püsielanikud

Nüüd on majakavahimaja õitsele löödud. Maakodu külaskäigu ajal on kodus Taivo ning lemmikloomad – kaks üliarmsat Jack Russelli terjerit Mickey ja Pluto ning eakas kass Moppel. Maja, mida need vahvad koerad valvavad, ehitas Vene tsaar majakavahile.