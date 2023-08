Augustikuus tuleb istutada lillesibulaid. Kuhu ja kuidas?

Enne istutamist kaevake peenral muld korralikult läbi ja noppige hoolikalt välja kõik püsiumbrohu juured-risoomid. Lisage mullale komposti. Istutusaugu põhja võib siputada sügisväetist. Katke see kindlasti mulla või liivaga, et väetisegraanulid ei puutuks sibulaga kokku. Haigused ohustavad sibulat vähem, kui ümbritsete selle liivaga. Artiklist saad teada, mida veel on oluline meeles pidada.