Kuidas muidu nii tavalisele õunamoosile vahvalt särtsu lisada?

Õun ja kaneel sobivad just kui valatult: on lausa parimad sõbrad, nagu ütleks tuntud briti telekokk Jamie Oliver. Kaneeli võib moosile lisada nii jahvatatud kujul kui ka pulkadena. Jahvatatud kaneeli puhul peaks sellega olema pigem kokkuhoidlik ning arvestama, et 5 liitri õunte kohta piisab maitseelamuse saamiseks umbes tasakaalukalt triiki teelusikatäiest. Kasutades kaneelikoore tükke, piisab paarist kangist, mille saab koos õuntega podisema panna ning keedise valmides eemaldada.