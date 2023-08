Pihlakatest saab valmistada moosi, teed ja isegi põsepuna

Pihlakad on väga vitamiinirohked, aga mida nendest valmistada? Siin on head nipid, kuidas pihlakatest teha teed, konjakit või põsepuna. Pihlakatee on hea seetõttu, et C-vita­miin säilib marjades ka pärast kuivatamist. Õige aeg marjade korjamiseks on september või oktoober. Liiga pikalt ei maksa korjamisega venitada, vastasel korral jõuavad linnud ette.