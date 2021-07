Kuidas sibulat ilma pisarateta hakkida?

Sibula hakkimisel tegib reaktsioon, mille tulemusena moodustub lenduv väävliühend. Kui gaas jõuab inimese silma, reageerib see silma pinnal oleva veega ning tulemuseks on nõrga kontsentratsiooniga väävelhape. Pisarad pole muud kui organismi reaktsioon, et silmi kaitsta. Ning tegelikkuses on pisaratevool sellises olukorras silmadele pigem kasulik.