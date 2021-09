Millal on viimane aeg lillesibulaid istutada?

Sibullilledele tuleks aias valida päikeseline või kerge varjuga parasniiske mullaga peenar. Enamik sibulaid on tundlikud seisva pinnavee suhtes. Väikesi varakevadisi lilli võib soovi korral istutada ka murusse. Vesirottide eest kaitseks on soovitav kasutada istutuskorve.

Sibulad peavad jõudma enne talve juurduda, kuid hea oleks kui nad veel lehti ei näitaks. Nartsissisibulate parim istutusaeg on august, siis on muld veel soe ja sibulad juurduvad kiiresti. Nartsissid armastavad savikamat mulda ja nende sibulad vesirottidele ei meeldi, seega saab neid istutada sinna, kus teised sibulad söödud saaks. Siiski võib neid enam-vähem soojade ilmade korral istutada ka hiljem.

Tulbid ja hüatsindid alustavad juurdumist madalamal temperatuuril, alles 9º C juures. Sõltuvalt aastast on parim tulbiistutamise aeg septembri keskpaigast oktoobri keskpaigani. Väga hilja, oktoobri lõpus või isegi novembris istutatud sibulaid tuleks katta lehtede või turbaga. Pika sügise korral on tulbisibulaid edukalt istutatud ka detsembris, kui maa on veel sula ja istutuskohad saavad kaetud.