Isetegemise rõõm - praktilised munakarbist süüteroosid, mis aitavad tuld alustada

Süüterooside valmistamine

Küünlavaha sulatamiseks saab kasutada mõnd vana potti, mida köögis enam vaja ei lähe, kuid väga hästi sobib selleks ka tühi plekist ananassi- või virsikukonservi purk. Need sobivad ka seetõttu, et on kitsapõhjalised ning neis saab roosid üleni vahasse kasta.

Sulatage vaha veevanni keskmise temperatuuri juures, muidu hakkab keev vesi vahaanumasse pritsima ning tekib ka liigselt auru.

Kui vaha sulama pandud, saab ette valmistada roositoorikud. Esmalt rebige munakarp pooleks, rooside põhjaks jäävad need osad, kus tavaolekus munad sees. Eraldage kõik pesakesed ning ka kõrgemad osad. Kaanegi võib ära kasutada.

Kui on kümnene munakarp, rebige pealmisest kaanest 10 pikka riba, iga roosi jaoks oma, samuti saab ära kasutada väikesed tükid, mis rebimisel tekkisid. Keerake pikk riba rulli ning asetage roosi keskele, natuke kerib see end ise lahti. Kui tundub, et mõni koht on tühi, siis just sinna saabki pista neid tükikesi. Nii ei jäägi munakarbist midagi alles.

Süüterooside vahatamine

Kui roosid valmis, on aeg neid sulanud küünlavahasse kastma hakata. Kastmisel võib kasutada näpitsaid või pintsette, et vaha sõrmedele liiga ei teeks. Pange valmis ka vana ajaleht või mõni muu alus, millele saab vahatatud roosid tahenema jätta.

Jälgige, et terve roos on ühtlaselt kaetud, nii näevad need ka kenamad välja. Pärast esimest vaha sisse kastmist jätke roosid 10−15 minutiks jahedasse tahenema, kes julgeb, võib ka korraks külmkappi pista.

Kui vaha on hakanud tahkuma, ajage see uuesti kuumaks ning on aeg teha teine vahatamine. Kuna roosi põhi on nüüd tugevam, võib ka roosi sisemusse rohkem vaha jätta, sest enam ei nõrgu see välja.

Süüteroosid pole tavapärased küünlad, neil pole tahti ja seetõttu aitavad nad küttekoldes puudel paremini põlema minna. Asetage roosid puude vahele ning süüdake tikuga, roos süttib ning tänu vahale ka põleb kauem.