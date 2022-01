Tee ise süüteroosid, mis aitavad tuld alustada

Päevad pole vennad, nii on ka puude põlema saamisega. Vahel piisab vaid tikust, teinekord mässa pool tunnikest, kuid ikka asja ei saa. Kindlalt on tuletegemisel abi isevalmistatud süüteroosidest.

Igas majapidamises on vanu küünlajuppe või selliseid küünlaid, mis ei taha hästi põleda. Ning tühje munakarpe tekib juurde pea iga nädal. Nüüd polegi muud kui natuke sulatamist ja rebimist ehk siis tunnike toimetamist, ning süüteroosid ongi valmis.

Sellisesse meisterdamisse on hea kaasata ka pere väiksemad. Ja kui lähikonnas leidub tuttavaid, kellel on justkui kõik olemas, loomulikult ka kamin, siis sellised süüteroosid on neile hea kingitus. Kui teha neid suurem kogus, kasutada eri värvi küünlaid ja valmistada kena ümbris, on kingitus seda väärikam.