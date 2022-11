Tee munakarbist süüteroosid, mis aitavad tuld alustada

Soe suvi on möödas ning käes on aeg, mil tuleb tihedamalt pliidi või ahju alla tuld teha. Päevad pole vennad, nii on ka puude põlema saamisega. Vahel piisab vaid tikust, teinekord mässa pool tunnikest, kuid ikka asja ei saa. Kindlalt on tuletegemisel abi isevalmistatud süüteroosidest.