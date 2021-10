Kuidas teha kodus ise maailma parimaid hapukapsaid?

Riivitud kapsas tuleb panna soolaga kihiti hapendusnõusse ja korralikult kinni tampida. Kusjuures kasutada tuleb jämedateralist jodeerimata meresoola koguses, mis on umbes 100g viie kilogrammi riivitud kapsaste kohta. hapukapsaid tehakse tihti ka erinevate lisanditega: kihtide vahele võib maitse järgi visata porganirattaid, pohli, jõhvikaid või köömneid. Tambitakse näiteks pudrunuiaga kuniks kapsast on vedelik eraldunud.

Oluline on, et vedelik kataks täielikult pealmist kapsakihti. Seejärel katta nõu puhta puuvillase või linase riidega ja panna peale vajutuskaas ja raskus. Kapsanõu tuleb toatemperatuuril hoida 4–5 päeva, sest käärimisprotsessi käivitumiseks on vajalik soojus. Seejärel võiks lasta kapsastel veel nädala jagu jahedas laagerduda ning alles siis tõstetakse need koos hapendusvedelikuga parajatesse purkidesse ja pannakse hoiukohta.