Sügisene lehesadu - kas ka hea väetis!

Koduaias on sellist olukorda aga keeruline korraldada, kuna lehtede kõdunemine võtab üsna kaua aega. Lisaks on maapinnal vedelev lehekiht heaks pelgupaigaks nii kauslikele loomadele kui ka kahjuritele ja taimehaigustele. Lehekihi all saavad talvel soojas olla ja toitu otsida paljud pisiloomad alates hiirtest, lõpetades erinevate putukatega.