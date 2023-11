Millal on õige aeg roose lõigata?

Soojade sügisilmadega ei pruugi rooside tagasilõikamine neid talvituma sundimise eesmärgil alati õnnestuda. Võib juhtuda nii, et kui väljas on jätkuvalt väga soe, siis võivad roosid kärpimise peale hoopis võrseid ajama hakata. Soovitatav on siiski lõigata esimeste öökülmadega ära rooside õied ning õienupud, kuna need kulutavad taime jõudu päris palju ning roosid võiks pigem enne talve jõuvarusid säilitada.