KATSE | Kas ja kuidas tasub lõigata eaka õunapuu oksi

Emeriitprofessor Anne Luik oli enne katset seisukohal, et puid tuleks võimalikult vähe häirida – nii tekib neil oma elukeskkond ning puu taastab ja hoiab end ise vormis. „Kui vanal õunapuul on suur võra, siis on seal rohkem elupaiku lindude ja putukate jaoks,“ selgitas ta. „Elurikkus on väga oluline, sel juhul suudavad eri liigid aias tasakaalu säilitada.“