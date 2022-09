Äädikapuu vili on väike luuvili. Mõne liigi vaikmahl ja viljaliha on väga mürgised ning ainuüksi nende puudutamine võib esile kutsuda nähaärritusi. Enamik liike on Euroopa iluaianduses tundmatud. Kõige dekoratiivsemat ja talvekindlamat liiki, harilikku äädikapuud ehk sumahhi, saab edukalt kasvatada ka Eesti aedades. Tundliku nahaga inimestele ei ole soovitatav ka harilikku äädikapuud paljakäsi katsuda - võib tekitada nahaärritust.